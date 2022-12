A Tursi il docufilm sulle reazioni avverse al vaccino Covid, Crucioli: “C’è un problema trasparenza sui dati ufficiali”

Genova. “C’è un problema di trasparenza dei dati in possesso di Istat e Istituto superiore di Sanità e relativi alla mortalità di chi ha si è vaccinato contro il covid e chi non lo ha fatto, sarebbe interessante comparare i due insiemi ma non viene fatto, eppure servirebbe a tutelare eventualmente più i sì vax che i no vax”. Mattia Crucioli, consigliere comunale a Genova per Uniti per la Costituzione, già senatore de L’Alternativa, affronta la questione presentando il convegno organizzato per oggi pomeriggio nel salone di rappresentanza di palazzo Tursi nel corso del quale sarà trasmesso il documentario “Invisibili”.

Il film è basato sulle testimonianze di chi racconta di avere avuto reazioni avverse al vaccino e l’evento di oggi è stato al centro di polemiche dato che è stato censurato da Youtube perché contenente presunte fake news.

