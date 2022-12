Savona. Dopo il via libera alla relazione illustrativa, il 29 dicembre approda in consiglio provinciale il contratto di servizio per la conclusione dell’iter per l’affidamento in house del servizio di trasporto pubblico a Tpl Linea. Dopo questo passaggio tutta la documentazione sarà mandata ad Anac.

Il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri aveva commentato: “Quella di oggi rimarrà una data molto importante per la provincia. Dopo tante parole, ecco i fatti“.

