Bordighera, visitato in ospedale torna a casa con un polmone perforato

Bordighera. Accede al punto di primo intervento dell’ospedale Saint Charles per un dolore al petto, viene guardato dal medico di turno che gli somministra un antidolorifico e lo rimanda a casa. Peccato che il giorno dopo, sottoposto a nuovi esami, venga fuori che il paziente aveva un polmone perforato e andava ricoverato d’urgenza. E’ quanto accaduto domenica sera presso l’ospedale di Bordighera, quando, intorno alle 19, un giovane diciottenne con forti dolori al petto e palpitazioni è stato accompagnato dalla madre al punto di primo intervento del nosocomio cittadino.

La visita del medico di turno quella sera non preoccupa più di tanto la famiglia: il ragazzo sembrerebbe avere bisogno solo di un antidolorifico per calmare i dolori e quello gli viene somministrato. A meno di 24 ore di distanza il problema si ripresenta più grave di prima. La madre accompagna nuovamente il figlio in ospedale lunedì, una volta prelevato da scuola. Ad accoglierli c’è un altro medico che ordina i raggi. L’esito dell’esame è imbarazzante: il giovane ha un polmone perforato che sta collassando e deve essere immediatamente ricoverato presso il reparto di Pneumologia di Imperia.

» leggi tutto su www.riviera24.it