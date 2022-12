Calcio. Gabriele Romano trascina l’Albissole a suon di gol: “Punto a quota 20″

Albissola Marina. Contro la Veloce è arrivata una vittoria per festeggiare il ritorno al Faraggiana della compagine ceramista. La costante? Il fiuto del gol di Gabriele Romano.

Un inizio di stagione davvero magico, con 14 reti realizzate nella prima metà di stagione: “Non me lo aspettavo ma se si lavora bene per la squadra e per i tifosi tutto è possibile. Giocare con questo stemma sul cuore è emozionante, soprattutto perché per la maggior parte lo faccio per degli amici che oltretutto frequento abitualmente anche fuori dal campo“.

