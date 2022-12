Calcio, San Francesco batte Andora. Il dirigente Renzini: “Grazie ai giocatori che ogni domenica onorano i colori che portano sulla maglia”

Loano. Si chiude con una vittoria il 2022 della San Francesco Loano. Vittoria interna contro l’Andora per battere un’altra rivale della zona play-off e consolidare ancora di più il primo posto.

Partita che, come ci spiega il direttore dell’area tecnica Renzini: “E’ stata molto equilibrata: abbiamo affrontato una squadra molto forte e che tutt’ora è in lotta per il titolo. La rosa avversaria, oltre a vantare giocatori che negli anni hanno calcato categorie superiori, è ben organizzata e allenata. Abbiamo agguantato i tre punti nel finale della gara, ma il pareggio sarebbe stato un risultato giusto. Riguardo al gol annullato, a me non piace commentare gli episodi a favore come quelli a sfavore. Durante l’anno anche noi abbiamo avuto contro episodi arbitrali, ma abbiamo sempre accettato il verdetto del campo, senza rilasciare dichiarazioni”.

