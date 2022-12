“Casa di Comunità” a Ventimiglia, Riolfo (Lega):«Grazie alla delibera ulteriore passo in avanti nella realizzazione del progetto»

Ventimiglia. «Sono molto soddisfatta che si sia fatto un altro passo avanti per la realizzazione di una Casa di Comunità nell’ex capannone ferroviario Eiffel. Con la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale si è sempre più vicini alla realizzazione della struttura sociosanitaria che entrerà a far parte del Servizio Sanitario Regionale». Questo il commento del consigliere regionale della Lega Mabel Riolfo sulla Casa di Comunità, che aggiunge:

«Un’opportunità unica per tutto il comprensorio di Ventimiglia che ha bisogno di una nuova struttura come questa che fornirà assistenza e diventerà un punto di riferimento per i cittadini che potranno accedere gratuitamente alle prestazioni sanitarie. L’investimento di 4.5 milioni di euro rientra nei fondi del Pnrr. Ho voluto fortemente la collocazione della “Casa di Comunità” a Ventimiglia fin da quando ero assessore ai servizi sociali scolastici ed educativi del comune nel 2019. Sono felice che un progetto in cui ho creduto fin dall’inizio possa arrivare a compimento. Con l’anno nuovo il viceministro alle Infrastrutture e Trasporti Edoardo Rixi sarà a Ventimiglia con Rfi, proprietaria dell’immobile, per sottoscrivere il protocollo d’intesa e consegnare l’edificio agli scopi socio sanitari prestabiliti».

