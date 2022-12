Covid19, centoventotto nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma continuano a scendere gli ospedalizzati

Sono 568 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24 ore grazie a oltre 4300 tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 72, Savona 90, Genova 278, La Spezia 128. Il bollettino odierno riporta anche un decesso avvenuto a Genova. Sale così a 5735 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 665 delle quali in Asl5 dove attualmente i casi attivi sono 1755 su 11820. Ancora buone notizie sul fronte ospedaliero dove i ricoverati continuano a scendere (-8) attestandosi a 497 di cui 12 in terapia intensiva. Nello Spezzino i posti occupati passano invece da 74 a 71 di cui 2 nel reparto dei casi più gravi. In calo, infine, anche il numero dei liguri in isolamento domiciliare (-321) mentre i guariti nelle ultime 24ore sono stati 789 per un numero complessivo di 631662.

