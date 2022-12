Dalla Capellini ai dipinti, dalla Torre di Guinigi agli organi, 370mila euro per diciotto progetti di recupero

Sono stati pubblicati gli esiti del bando ‘Un patrimonio da tutelare’, promosso da Fondazione Carispezia e Fondazione Compagnia di San Paolo con l’obiettivo di sostenere interventi di recupero di opere d’arte e beni di interesse storico vincolati nel territorio della provincia della Spezia e della Lunigiana. Attraverso il bando saranno finanziati 18 progetti, presentati da enti pubblici ed ecclesiastici, con risorse complessivamente pari a circa 370 mila euro messe a disposizione dalle due Fondazioni. Una modalità di collaborazione tra le Fondazioni di origine bancaria, auspicata anche da Acri, che attraverso la realizzazione di bandi congiunti consente di mettere insieme ulteriori risorse sui territori di riferimento per un obiettivo condiviso.

I progetti riguardano beni eterogenei, che necessitano per la maggior parte di un intervento urgente, tra cui il ripristino di edifici storici e beni architettonici, come la facciata dell’Accademia Capellini alla Spezia, l’oratorio della Madonna del Ponte a Pontremoli o la torre rotonda del Guinigi a Luni, il restauro di elementi strutturali, decorativi o interni di edifici religiosi sparsi nel territorio spezzino e in Lunigiana e il recupero di opere d’arte e beni d’interesse storico-artistico di vario genere.

