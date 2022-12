Energia, dall’Iit nasce la start-up X-nano: nuove sfide su batterie, idrogeno e fusione nucleare

Genova. L’Istituto Italiano di Tecnologia (IIT) presenta X-nano, una nuova start-up nata dall’attività di ricerca del team guidato da Fabio Di Fonzo, ricercatore al Center for Nano Science and Technology di Iit a Milano (Cnst-Iit) che si occuperà di sviluppare nuovi nanomateriali per la transizione energetica.

Partendo dalle conoscenze e dall’expertise acquisito nella preparazione di materiali e rivestimenti mediante processi fisici a ridotto impatto ambientale, X-nano è in grado di creare nanomateriali con proprietà finora mai esplorate. Le nanotecnologie saranno sempre più alla base della transizione energetica, con applicazioni che spaziano dalla produzione di idrogeno a batterie di nuova generazione, fino all’energia nucleare del futuro, compresa la fusione, tutti temi su cui la star-up ha già accumulato un forte know-how grazie al team di ricerca cresciuto in Iit.

