Garante dei detenuti e delle vittime di reato, eletti Doriano Saracino e Andrea Campanile

Genova. Doriano Saracino e Andrea Campanile sono rispettivamente il nuovo garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale e il garante delle vittime di reato della Liguria. I loro nomi sono stati indicati all’unanimità (eccetto una scheda nulla per il garante delle vittime di reato) dal Consiglio regionale della Liguria al termine della sessione di bilancio. Un accordo raggiunto a fatica, dopo mesi di trattative tra maggioranza e opposizione (e al loro interno), in qualche modo accelerate dallo sciopero della fame di Ferruccio Sansa, sospeso dopo sette giorni grazie alle garanzie offerte da Toti.

L’accordo politico era stato raggiunto negli scorsi giorni, ma fino a mercoledì mattina le nomine sono rimaste in bilico. La segreteria regionale della Lega, guidata da Edoardo Rixi, aveva provato a imporre il nome di Sonia Viale, ex assessora alla Sanità. Durante la commissione che ha preceduto la seduta del Consiglio regionale, il capogruppo del Carroccio Stefano Mai ha ritirato la candidatura di Andrea Campanile, scatenando i malumori del centrodestra. A quel punto il nome è stato ripresentato dalla Lista Toti e poi votato in aula a scrutinio segreto.

