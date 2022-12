Il Cai saluta Mario Andreoli: “Una grande persona, rimarrà sempre con noi”

Il Cai della Spezia ricorda Mario Andreoli

Oggi è mancato Mario Andreoli, un amico ed una grande persona che rimarrà sempre con noi. Socio onorario del Club Alpino Italiano della Spezia, che è sempre stato nel suo cuore; i soci che l’hanno conosciuto sono molti e lo vogliono ricordare così… trent’anni di collaborazione nella preparazione e nell’allestimento del suo presepe, le proverbiali merende nella casetta sotto la Capanna per ritemprarsi dal lavoro appena svolto, l’imprevedibilità delle condizioni meteo che ogni anno rischiavano di mettere in crisi l’accensione dell’8 dicembre creando apprensione, il collaudo delle sagome e il loro posizionamento che Mario ricordava perfettamente a memoria anno dopo anno, l’escursione dell’Immacolata che la nostra Sezione organizzava (ed organizza tuttora) per presenziare all’accensione con una fiaccolata alla base della collina Collora, il successivo ritrovo nella cantina di Mario per festeggiare il nuovo successo… Per chi li ha vissuti saranno sempre ricordi indelebili di una persona semplice ma con un cuore grande verso la propria terra: oggi salutiamo l’amico e piangiamo con la famiglia. Da domani, con le donne e gli uomini di Manarola, penseremo al prossimo presepe… Ciao Mario, riposa in pace.

