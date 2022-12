Imperia, allagamento sottopasso di Via Argine Sinistro: la riflessione del consigliere Roberto Saluzzo 

Imperia. «L’imprevisto allagamento avvenuto ieri nel sottopasso di via argine sinistro ha suscitato le reazioni più disparate, inevitabilmente condite da una buona quanto giustificata dose di ironia.

Ma chi non ride affatto è il pedone che, anche oggi che non piove, dalla zona a nord della ex ferrovia si vede chiusa ogni via d’accesso alla città», questa la riflessione di Roberto Saluzzo, consigliere comunale capogruppo Imperia di Tutti che aggiunge:

«Da molti mesi è chiuso il sottopasso della ex stazione (cd galleria Zamprogno), cosi come per lungo tempo è stato chiuso per lavori il citato sottopasso dell’argine sinistro. L’unico modo che ha chi abita al di là della ferrovia (e parliamo di una bella fetta di cittadini) per andare a piedi in centro città è raggiungere e oltrepassare il cavalcavia davanti al carcere.

