Imperia, il 24 dicembre al porto di Oneglia  appuntamento con “Babbo Natale sub”

Imperia. Continua l’impegno organizzativo iniziato circa due mesi fa da parte del Comitato San Giovanni e Tradizioni Onegliesi in seguito all’invito del Comune di Imperia, Assessorato alle Manifestazioni che, giustamente, dopo la cessazione dell’attività di “Imperia nel Blu” (l’Associazione che per 19 anni ha portato al successo la manifestazione), aveva il desiderio di non interrompere la tradizione amata da grandi e piccini.

«Abbiamo incontrato alcune difficoltà organizzative, il nostro “Babbo” sarebbe dovuto arrivare dal mare.. Il Comitato San Giovanni opera nel sociale con grande predisposizione anche alla collaborazione nelle organizzazioni di altre associazioni ma non svolge attività sportiva, tanto meno nautica. Il destino ci ha assistiti: sono emerse dal mare le renne (i sub certificati del “Gruppo subacqueo Scapussen”, emenazione del Circolo Borgo Capuccini) che andranno ad accogliere Babbo Natale all’ingresso del porto», affermano gli organizzatori dell’evento che aggiungono: «La Go Imperia ci ha fornito la professionale consulenza per la parte marittima della manifestazione e provvederà alle manovre e all’assistenza della slitta del nostro “Babbo” ed alla salvaguardia delle renne».

