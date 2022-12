Inserimento lavorativo soggetti disabili e vulnerabili, consegnati gli attestati ai partecipanti al progetto Luniverso

Ieri mattina al castello di Terrarossa di Licciana Nardi, ha avuto luogo l’evento finale della seconda edizione de ‘Luniverso – Servizi di accompagnamento al lavoro per persone disabili e soggetti vulnerabili’, progetto della Società della salute della Lunigiana, con consegna degli attestati ai 27 partecipanti. ‘Luniverso’ è la terza esperienza di coprogettazione territoriale, promossa e finanziata dalla Regione Toscana con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020. Vede protagonisti, insieme alla Società della Salute della Lunigiana, un gruppo composito di realtà che mettono a disposizione diverse competenze sul tema dell’inserimento lavorativo di fasce deboli della popolazione. In questa occasione hanno collaborato al progetto Pegaso Network (ente capofila) con le consorziate Isforcoop e Cooperativa Di Vittorio, la Cooperativa Auroradomus, la Cooperativa Maris, l’Agenzia formativa Serindform, le Associazioni Anffas e Aias, il Consorzio Mestieri. Fondamentale anche la partecipazione del Centro per l’impiego, che ha garantito una fattiva collaborazione per la competenza specialistica, soprattutto sul collocamento mirato ex legge 68/99.

La mattinata di ieri è stata aperta dall’assistente sociale Debora Luccini, la quale ha annunciato che c’è un nuovo progetto in arrivo per le persone svantaggiate; quindi si sono susseguiti gli interventi istituzionali del sindaco di Licciana Nardi, Renzo Martelloni; del presidente e del direttore facente funzioni della SdS Lunigiana, Riccardo Varese e Amedeo Baldi; del sindaco di Podenzana, Marco Pinelli.

A seguire gli interventi tecnici di Paolo Clemente e di Giacomo Giusti di Pegaso Network; di Francesca Pambuffetti di Serindform; di Rossana Cavalli della Cooperativa Auroradomus; di Matteo Bartolini della Cooperativa Di Vittorio; di Antonella Botragena del Centro per l’impiego.

Poi è stata la volta delle 27 persone che hanno partecipato al progetto, accolte dagli applausi di una sala affollata, in una atmosfera di grande commozione, con la consegna degli attestati. I loro nomi: Alberto Ballocchi, Lorenzo Barbasini, Alessio Bariaschi, Luciano Benedetti, Romano Benozzi, Natasha Biasini, Nicolas Bisciotti, Georgiana Madalina Boricean, Thomas Casavecchia, Germana Cavalli, Lara Donzella, Cecilia Fiori, Davide Franchetti, Maurizio Sauro Giardini, Cristina Lombardi, Nicole Orioli, Elisa Piastri, Silvano Peselli, Davide Pizzanelli, Naida Ricci, Eleonora Noemi Rosetti, Simone Rossi, Stefano Santini, Lino Pasqualino Serafini, Billi Christian Tarantola, Federica Tedeschi e Ilaria Vangeli.

Durante lo svolgimento del progetto ai partecipanti sono stati proposti i seguenti percorsi formativi: sicurezza con livelli diversi di attestazione, HACCP, cucina, manutenzione del verde.

Per completare la proposta, sono stati svolti due diversi laboratori.

“Gli esiti del progetto, quindi – osservano dalla Società della salute -, possono essere così sintetizzati: un notevole rinforzo della rete territoriale pubblico – privata dedicata al tema dell’inserimento lavorativo, che, ormai consolidata, rappresenta una ricchezza per un territorio complesso come quello lunigianese; la realizzazione di due assunzioni tradizionali al termine dei percorsi di inserimento; il rinforzo delle competenze per tutti i frequentanti, confermato dal rilascio degli attestati di partecipazione, che, nel caso della sicurezza e dell’HACCP, costituiscono dei risultati spendibili proficuamente sul mercato del lavoro”.

Queste le realtà che hanno ospitato i tirocini: Comune di Aulla, Comune di Pontremoli, La Rinchiostra srl, Il Poderetto, ASDLinea, Cooperativa Cristoforo, Nardini e C., Studio Argelà, Lunears, Taras Srl, Arci Agogo, Sugar srl, Cose così. E quelle ospitanti i laboratori: Centro per l’Impiego, biblioteca civica Aulla, biblioteca civica di Fivizzano, Cooperativa Lunears, Museo etnografico della Lunigiana, Museo statua stele castello Piagnaro Pontremoli, Museo arte sacra chiesa S. Giovanni, Centro Giovanile Sismondo Pontremoli, Cooperativa Il Pungiglione Mulazzo, Azienda vinicola agriturismo Casteldelpiano Mulazzo, agriturismo e albergo diffuso Montagna Verde, Baby Luny parking Aulla, bottega artigiana Armanetti, Carrefour di Fivizzano.

