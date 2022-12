La cantautrice Roberta Monterosso porta Albenga a “L’Eredità” su Rai1

Albenga. Un esordio brillante quello di Roberta Monterosso, padre calabrese, madre ligure, sbarcata ieri sera a “L’Eredità”, la nota trasmissione a quiz condotta da Flavio Insinna.

Simpatica, spigliata e a suo agio davanti alle telecamere di Rai 1, è riuscita a dribblare tra le varie domande del quiz suo campo professionale, scartando una domanda sulla musica (“Può essere una trappola per me”, ha detto) e a non farsi eliminare, arrivando al triello che consente, anche a chi non vince, di tornare la sera dopo in trasmissione. Ed è così che questa sera la sua avventura proseguirà.

