Migrazione Carige-Bper, la Uil: “Clienti lasciati in difficoltà, adesso servono assunzioni”

Genova. “Il passaggio di Carige, banca per eccellenza del territorio ligure, in Bper è stato giustamente accolto come un cambiamento importante nella storia recente della nostra regione. Tuttavia, all’attenzione mediatica scatenata dal passaggio non sembra essere corrisposta altrettanta attenzione verso le migliaia di clienti lasciati in grande difficoltà in questi giorni”. È la Uil a riaccendere i riflettori sui disagi che stanno accompagnando la transizione.

“Basta fare un giro per le filiali genovesi e liguri per constatare i disservizi di queste settimane, a cui ora si aggiunge il periodo natalizio, che per antonomasia richiede un notevole surplus di movimenti bancari – commenta Emanuele Guastavino, presidente dell’associazione per la difesa e l’orientamento dei Consumatori (Adoc) – Le parti in causa, nonostante la nostra disponibilità, hanno deciso di non coinvolgerci per tutelare i consumatori in questa fase critica, e oggi le segnalazioni che ci arrivano ci lasciano amarezza e preoccupazione. Ovviamente – conclude – siamo sempre aperti a essere convocati a un tavolo per la gestione di questa fase”.

