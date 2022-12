Nicolò Tobia, un gol per prendersi il Borgosesia: “Qui una grande famiglia come a Legino. Il gol? Mi sono tolto un peso”

Borgosesia. Ieri pomeriggio è andata in scena l’ultima giornata del girone d’andata del girone A del campionato di Serie D. A spiccare in chiave ligure sono certamente stati il pareggio del Vado, la vittoria del Ligorna e la sconfitta della Fezzanese, ma non solo. In provincia infatti ha saputo ritagliarsi un ruolo di spicco anche la rete messa a segno da Nicolò Tobia, attaccante classe 2003 trasferitosi durante la sessione di mercato invernale dal Casale al Borgosesia.

Il bomber ex Legino per Natale si è dunque regalato la prima gioia in Serie D, un traguardo avvalorato ulteriormente dai soli 60 minuti totalizzati finora in campionato. Tobia nel post gara, contattato da IVG.it, ha raccontato la sua prima parte di stagione, quattro mesi in cui ha preso confidenza con la categoria: “Sono contento di essere arrivato al Borgosesia perché dopo l’esperienza a Casale mi sono reso conto che ciò che mi mancava di più era potermi confrontare con una realtà che credesse in me. Quando ho scelto di cambiare casacca non ho avuto dubbi nell’optare per la mia attuale squadra; qui a Borgosesia i giovani vengono valorizzati, mi sto trovando divinamente e, con il gol, ammetto di essermi tolto un bel peso.”

