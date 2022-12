Omicidio Alice Scagni, il perito del gip: “Alberto era come una bomba”. I genitori pronti a incatenarsi davanti alla Procura

Genova. Come una bomba pronta ad esplodere. Così stamattina il perito del gip Paola Faggioni Elvezio Pirfo ha descritto lo stato mentale di Alberto Scagni quando il 1 maggio di quest’anno ha ucciso la sorella Alice con 20 coltellate. Il perito, esponendo in aula la sua relazione e rispondendo alle domande di giudice, pubblico ministero e avvocati di parte ha ribadito la seminfermità mentale per il 42enne, che era presente in aula. Per Pirfo Scagni si trovava in “una condizione mentale gravemente scemata al momento del fatto”.

Il perito ha anche detto che c’è una “chiara relazione diretta tra la sua condizione patologica e l’omicidio e all’esito di questa risposta non c’è altra discussione da fare”dice l’avvocato Fabio Anselmo che assiste i genitori di Alice e Alberto, Antonella Zarri e Graziano Scagni.

