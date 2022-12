Ospedale San Giuseppe, Più Cairo al sindaco: “Chiedere a Regione e Asl di dialogare sul piano socio sanitario”

Cairo Montenotte. “Come il sindaco intende chiedere alla Regione che presso l’ospedale resti attivo il Ppi?”, “intende chiedere la riapertura h24?”, “cosa chiede alla Regione e Asl per la rete delle emergenze?”. Sono alcune delle domande contenute nell’interrogazione presentata dai consiglieri di Più Cairo Fulvio Briano e Eleonora Infelise in merito al futuro dell’ospedale di Cairo Montenotte.

“Attoniti del silenzio del Sindaco nonostante le verità dette da Corti non potevamo che interrogare il primo cittadino – spiegano Briano e Infelise – affinché si possa parlare ancora anche del nostro Ospedale e non solo di quello di Albenga. Sono anni che in sanità e sicuramente in quella Valbormidese l’assalto all’universalismo c’è, ma non si deve vedere. Privati mascherati da garanti per un pronto soccorso, soldi del pnrr per mura edilizie mascherate per la rivoluzione della sanità territoriale. E ora?”

