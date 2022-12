Da Comunicazione Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo

Anche il 2022 volge al termine e si possono tirare le somme per questo inizio di Stagione 2022-2023. La Scuola Federale di Pallavolo Amis-Admo è impegnata su tutti i fronti ed i risultasti importanti non sono mancati: tante vittorie e qualche sconfitta che a volte è servita per riportare i piedi per terra e la testa agli allenamenti ed al lavoro in palestra. Sono quasi 100 le gare ufficiali disputate in questa prima fase della stagione.

