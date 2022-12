Piano casa Trabocchetto, comitato pietrese deluso: “La giunta non ha revocato la convenzione”

Pietra Ligure. “Siamo felici di come molti concittadini stiano manifestandoci sostegno e solidarietà e, soprattutto, mostrino un crescente interesse nei confronti di una vicenda che per i molteplici aspetti emersi sta interessando tutta Pietra Ligure . Da parte nostra desideriamo ringraziare tutti per la vicinanza ed in particolare il consigliere Carrara per il suo lavoro ed il suo impegno”. Così, in una nota, il comitato spontaneo dei cittadini ‘Salviamo le ville storiche’ del Trabocchetto in seguito al consiglio comunale pietrese del 19 dicembre 22, durante il quale è stata discussa la mozione del consigliere di minoranza Mario Carrara.

“A prescindere da quanto riportato nei vari articoli apparsi sulle riviste online circa l’andamento della assemblea del consiglio comunale – spiegano dal comitato -, invitiamo, chi volesse, a visualizzarla dal minuto 55 circa per farsene una propria oggettiva idea“.

» leggi tutto su www.ivg.it