Porto di Vado, nave non in regola fermata dalla Capitaneria: 90 le ispezioni nel 2022

Vado Ligure. Un’unità ancorata nella rada di Vado Ligure, battente bandiera Marshall Island, è stata fermata in seguito a una lunga e complessa ispezione a bordo. La nave, è risultata carente sotto il profilo della sicurezza della navigazione e pertanto non potrà riprendere il mare fino a quando le azioni correttive, intraprese dall’equipaggio e dalla compagnia, saranno giudicate conformi alle convenzioni internazionali.

Continua, quindi, l’attività di controllo delle navi per i militari della Guardia Costiera di Savona, che pone al centro la sicurezza della navigazione marittima. In tale contesto, il nucleo “Port State Control” della Capitaneria di porto di Savona ha effettuato dall’inizio dell’anno più di 90 ispezioni a bordo di navi straniere in diversi ambiti di cui 25 sotto l’egida del Memorandum di Parigi andando, nel complesso, a riscontrare più di 100 non conformità. L’attività, ha fatto sì che 7 navi sono state poste sotto fermo amministrativo. Questo accade quando gli ispettori riscontrano a bordo lacune di sicurezza talmente gravi da dover re-ispezionare la nave prima della sua partenza.

I controlli condotti a bordo abbracciano diversi argomenti, solo per citarne alcuni: sicurezza antincendio, salvaguardia della vita umana in mare, preparazione degli equipaggi, condizioni di vita e di lavoro a bordo, sicurezza delle operazioni di scarico e carico merci, sicurezza contro atti illeciti, trasporti non autorizzati e, non da ultimo, la tutela dell’ambiente marino.

» leggi tutto su www.ivg.it