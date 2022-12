Rapallo: 50enne muore folgorato mentre ripara il frigorifero

E’ accaduto nel primo pomeriggio in via Mameli a Rapallo, all’interno del Panificio Mameli di Roberto. Il titolare, Roberto Vercelli, 50 anni, aveva aperto un frigorifero per ripararlo ed è rimasto folgorato da una scarica elettrica. A dare l’allarme è stata la commessa. I primi a intervenire sono stati i Volontari del Soccorso di Ruta che hanno provato a rianimare l’uomo, colpito da un arresto cardiaco, prima con il defibrillatore della Croce Bianca, poi con quello che si trova sull’automedica. L’uomo trasportato in gravissime condizioni al pronto soccorso, è però deceduto. Sul, posto i vigili del fuoco di Rapallo, la polizia di Stato, i funzionari dell’Asl-4. Il frigorifero e il negozio sono stati posti sotto sequestro. La Procura ha aperto un’inchiesta.

