Recco: un Natale di luce e iniziative, il sindaco ringrazia i commercianti

Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Sono numerose le iniziative che la Città di Recco ha programmato e patrocinato per le festività, grazie anche al contributo economico di numerose attività commerciali che hanno collaborato sostenendo il Comune nell’organizzazione delle iniziative e in particolare per rendere luminoso il Natale recchese. “Nonostante il difficile periodo che stiamo affrontando, desidero a nome mio personale e dell’Amministrazione ringraziare tutte le attività produttive che hanno reso possibile l’accensione delle luminarie, permettendo di rendere speciale il Natale e dimostrando di avere a cuore la città” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.

Di seguito l’elenco delle prime 41 attività commerciali che hanno fatto squadra per rendere magico il Natale:

Sbraccia Profumerie; Bar Gardella; Pastafresca Conca; Rosticceria Nanni; Vamp Calzature; La Barbieria Di Corte; Macelleria Contini; Copello & Sanguineti; Surgelati Gelo Più; Levante Casa; Bar Sport; Bar Riviera; Macelleria Garaventa; Tabaccheria Traverso; Ortofrutta Fratelli Squeri; Max Optical; Onda 80; Carla & Gandolfo; Gandolfo Andreino+ Pelletteria Renato; Emporio Gussoni; Arte Orafa Valenzana; Abbigliamento Pozzo; Sport Oviesse Kids; Delizie Di Grano; Lavanderia La Premiere; Romano dal 1966; L’angolo Del Caffè; Farmacia Falqui; Reale Mutua Assicurazione; Tabacchino Macchiavello Stefano; Agenzia Immobiliare Memmo; Studio Helix Sas; Bar Peragallo; Agenzia Immobiliare Luisa Ferro; Polleria Gianni; Schenone Ortofrutta; Libreria/Cartoleria/Giocattoli Capurro; Bocchia Caffè; Parrucchiera Lei&Lui Di Marcella; Zampaloni Calzature; Supermercato Doro Picasso.

» leggi tutto su www.levantenews.it