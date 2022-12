Regali ai bambini del Sorriso francescano dall’associazione ‘Il viaggio di Bianca’

L’associazione di promozione sociale ‘Il viaggio di Bianca’ dona un regalo ad ogni bambino ospite della Comunità Sorriso francescano della Spezia. Il direttivo dell’associazione ringrazia le persone che la sostengono e che per questo Natale stanno acquistando le idee regalo confezionate da artigiane per l’associazione. Tra i regali anche la fiaba ‘Più in alto del cielo’, che è alla prima ristampa, in versione bilingue, con la traduzione in inglese.

Nora, presidente dell’associazione, ringrazia Matteo Allori della cartolibreria Allori della Spezia per aver sostenuto questa iniziativa e donato il suo contributo e Creativamente per aver regalato alcuni giochi da tavolo che hanno accompagnato il sacco con i pacchi consegnato da Babbo Natale Michele, vicepresidente dell’associazione.

Per chi desiderasse avere informazioni può seguire la pagina Facebook Il viaggio di Bianca o scrivere alla mail: ilviaggiodibianca@gmail.com

L’articolo Rinasce Piazza Unità d’Italia, la grande festa con Caritas e i bimbi delle scuole proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com