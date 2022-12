Rifiuti: gestione integrata, dopo il bando le polemiche

Dall’ufficio Comunicazione della Città Metropolitana di Genova (E bravo il signor Gabriele Reggiardo che, evidentemente godendo dell piena fiducia di Marco Bucci, gestisce sia il complesso problema rifiuti sia e la “diga Perfigli”. Dovrebbe almeno sapere che la Città metropolitana ha un ufficio stampa e che le fughe in avanti sono eticamente scorrette, non solo nei confronti dei suoi colleghi. Intanto in Riviera infuriano le polemiche: il bando avrebbe disatteso le richieste di alcuni sindaci che Bucci avrebbe dovuto rispettare. Ne parleremo ancora e forse ne discuterà il Tar. m.m.)

Mercoledì 21 dicembre 2022 la Città Metropolitana di Genova ha avviato la procedura ad evidenza pubblica per l’affidamento, tramite gara, del nuovo servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani per i bacini del Tigullio e del “Golfo Paradiso e Valli del Levante” che comprendono rispettivamente 10 e 26 Comuni del territorio metropolitano.

