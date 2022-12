Rinasce Piazza Unità d’Italia, la grande festa con Caritas e i bimbi delle scuole

Grande festa a Pegazzano con Caritas e i bambini delle scuole del quartiere e di Rebocco. Questa mattina, con un piccolo e momentaneao rinvio dovuto alla pioggia, scolaresche, associazione e Comune della Spezia si sono riuniti in prossimità di Piazza Unità d’Italia, vicino all’Arcimboldo per il taglio del nastro. La spinta per la riqualificazione era arrivata dai bambini delle scuole “Mazzini” e “Olivieri”. Caritas assieme al Comune si sono messi in moto. L’associazione per realizzare il lavoro ha utilizzato il budget delle luminarie in principio destinate al grande e classico albero che in passato troneggiava su Pegazzano. Insomma, un cambio di rotta e una rinuncia per fare un grande regalo che resterà nel tempo a tutto il quartiere e soprattutto ai bambini che ora avranno a disposizione uno spazio tutto nuovo all’insegna della fratellanza e della solidarietà.

