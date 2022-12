Sampdoria, il riepilogo delle voci di mercato circolate in questi ultimi giorni

Genova. Chi ci legge da tempo, sa quanto ci piaccia seguire, ‘day by day’, le notizie di mercato che riguardano la Sampdoria, ma finora abbiamo evitato di addentrarci in questo campo minato, perché sono ben altri i problemi che affliggono il mondo blucerchiato… in primis, proprio quelli di cassa, senza la cui soluzione, gli uomini mercato blucerchiati avranno, nel prossimo gennaio, le mani legate.

Non di meno, molti media si divertono ugualmente a sparare ipotesi di rivoluzione della rosa, senza tenere conto che tutte le operazioni in entrata dovranno essere a costi d’acquisto zero e ad ingaggi inferiori (possibilmente di molto), rispetto a quelli dei giocatori che verranno ceduti.

