Fervono i preparativi per la 53° edizione del Natale subacqueo di Porto Venere. Gli eventi degli ultimi anni non reso possibile lo svolgimento della consueta manifestazione ma ASD Spezia Sub ha ripreso in mano la situazione offrendo a grandi e piccini un’esperienza da portare nel cuore. La manifestazione si svolgerà nella spiaggetta prospiciente Piazza Bastreri. Inizio programmato per le 21:30 con Babbo Natale che offre doni a tutti i bambini, a seguire una suggestiva coreografia accompagnerà la Madonna, San Giuseppe e Gesù Bambino fino a terra. Il Parroco dopo una benedizione ai subacquei presenti guiderà la processione fino alla Chiesa di San Lorenzo dove alle 22:30 verrà celebrata la Messa di Natale. Lo Spezia Sub ringrazia per la collaborazione il comune di Portovenere, la parrocchia di Portovenere, Submariner, la Proloco di Portovenere, gli operatori commerciali, la Croce Rossa di Portovenere.

L’articolo Torna il Natale subacqueo di Porto Venere. Con babbo Natale, la natività dal mare e la messa a San Lorenzo proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com