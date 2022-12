Calcio, 2022 annus horribilis per il Savona: cinque presidenti, niente stadio, tanti interrogativi

Marinelli, Mordeglia, Maddalena, Cannella, Cittadino. Balleri, Podestà, Girgenti, Frumento. Elencati così fanno l’effetto della lettura delle formazioni prepartita ma in realtà non sono altro che l’elenco dei presidenti, ben cinque, e dei mister, quattro, del Savona anno 2022. Dodici mesi che hanno riservato tante delusioni a livello sportivo e societario a una piazza che già in passato aveva dovuto attraversare momenti difficili.

Delusioni genovesi

» leggi tutto su www.ivg.it