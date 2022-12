Centro sportivo in via Navonella, Azione: “Non si può essere contrari a priori”

“Azione, il partito di Carlo Calenda, non è, né sarà mai, il partito del no a tutto. Crediamo anzi che una Comunità debba sempre guardare a crescere, svilupparsi nel rispetto dell’ambiente e della sostenibilità, come che ogni investitore in un territorio meriti prima di tutto considerazione e rispetto. Per questo non possiamo che guardare con attenzione alla proposta di valorizzazione di via Navonella, un territorio fino ad oggi abbandonato e che è risultato oggetto di un importante progetto di sviluppo che segue un’indagine di mercato in cui Sarzana e il nostro territorio sono guardati come terra di opportunità e di sviluppo: e questo è, prima di tutto, un fatto positivo”. Così in una nota Sarzana in Azione e Azione La Spezia che dunque prendono le distanze dai tre gruppi di opposizione che avevano ribadito la propria contrarietà all’intervento. “Un nuovo centro sportivo e lo sviluppo infrastrutturale di un’area degradata sono tutte opere importanti per la città, su cui non ci si può porre contro a prescindere. Non importa chi porterà a termine il progetto, né tantomeno il colore dell’amministrazione che oggi o domani governerà la Città: Azione per forma mentis e per valori è assolutamente ben disposta a dialogare, capire e contribuire trasversalmente con chiunque possa portare migliorie a Sarzana o al territorio provinciale. Sosterremo ogni buona pratica e condanneremo ogni No a prescindere, che è tipico di un atteggiamento a Cinque Stelle che la politica non può rincorrere e che fa solo male alla cittadinanza. A priori non si può essere contrari alla realizzazione di un centro sportivo che, nel complesso, potrebbe riqualificare la zona e costituire un indotto positivo per il territorio da un punto economico, sociale e occupazionale, oltre a migliorare l’offerta sportiva e di tempo libero per il pubblico. Detto questo vorremmo, ovviamente e prima di esprire un giudizio favorevole o contrario, comprendere dagli investitori la sostenibilità economica e gestionale del progetto per capirne le prospettive nel lungo periodo, quale interesse pubblico soddisfino gli interventi proposti e quali esigenze del territorio accolgano. Sappiamo che, rispetto alla proposta iniziale molti miglioramenti sono stati garantiti quali nuove asfaltature e nuove reti fognarie a un’area che fino ad oggi ne era priva, ma ancora ne possono essere chiesti quali l’infittimento dell’illuminazione di un’area oggi troppo buia, il consolidamento di una strada bianca oggi inaccessibile o la messa in sicurezza di ponti necessari al transito e al raggiungimento di via Navonella, come di ulteriori asfaltature di accesso dal quartiere. L’amministrazione comunale ha avviato un percorso partecipativo e questo, ovviamente, è un fatto positivo ma ancora da sviluppare, chiedendo che le richieste della cittadinanza possano essere ancora accolte. Non possiamo sprecare un’opportunità di sviluppo di un territorio, per sacrificarla sull’altare dell’opposizione a prescindere e del no a tutto. Azione è pronta, come sempre, a fare la sua parte nell’interesse del territorio e della cittadinanza, senza alcuna preclusione ideologica. Proprio per tutti questi motivi, Azione Sarzana e Azione Provinciale hanno iniziato ad incontrare i cittadini Sarzanesi, Nelle scorse settimane hanno iniziato ad incontrare la popolazione Sarzanese per raccogliere, idee umori e critiche”.

L’articolo Centro sportivo in via Navonella, Azione: “Non si può essere contrari a priori” proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com