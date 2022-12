Chiavari: piscina Lido, a febbraio il progetto di riqualificazione

Dall’ufficio stampa del Comune di Chiavari

Riqualificare la piscina del Lido e adeguarla alle nuove esigenze della città grazie ai 5 milioni di euro ottenuti dal Pnrr.

Nasce con questo obiettivo il progetto definitivo per il recupero della storica struttura natatoria, attualmente in corso di realizzazione, che verrà depositato a febbraio 2023 da parte del gruppo di professionisti coordinati dal Neostudio Architetti Associati. Seguiranno le necessarie conferenze dei servizi e il Comune potrà bandire un appalto integrato per dare avvio ai lavori entro la fine del 2023.

