Clima anomalo, l’autunno non riempie i laghi di Genova: 9 milioni di metri cubi in meno rispetto al 2021

Genova. Nonostante ci abbia salutato con alcune giornate di pioggia, l’autunno appena terminato è stato uno dei più asciutti degli ultimi anni, con precipitazioni non in linea con le aspettative stagionali e temperature più alte della media storica. Una situazione che in Liguria ha colpito soprattutto Genova e che ha come riflesso la mancata raccolta d’acqua negli invasi genovesi, ad oggi ancora profondamente ‘feriti’ dal lungo periodo siccitoso della scorsa estate: a mancare dai nostri laghi sono circa 9 milioni di metri cubi d’acqua rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, segno che l’anomalia meteorologica continua.

I dati forniti a Genova24 da Iren sono eloquenti: al 21 dicembre, infatti, nei laghi che forniscono la riserva d’acqua per la nostra città erano presenti 21,5 milioni di metri cubi d’acqua, esattamente 9,4 milioni di metri cubi in meno rispetto ai 30,8 registrati lo stesso giorno del 2021. Un ammanco che per questa stagione è il più ‘largo’ degli ultimi anni: nel 2017, considerato anno siccitoso e quindi paragonabile, ad inizio inverno i laghi avevano 22,6 milioni di metri cubi.

