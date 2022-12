Croce Bianca di Santo Stefano cerca nuovi volontari

“È con orgoglio che salutiamo il 2022 e ci prepariamo ad accogliere un nuovo anno certi possa darci grandi soddisfazioni e grandi numeri, come quelli di questo appena trascorso. È grazie al lavoro di squadra dei nostri 5 dipendenti insieme ai 30 volontari e volontarie, pur provenendo in molti da città limitrofe a Santo Stefano Magra, se siamo riusciti a garantire l’operatività sul territorio con costanza e dedizione pressoché quotidiane insieme ai molteplici servizi svolti durante il corso dell’anno anche fuori dalla nostra provincia.” A parlare è Isabella Cavallari, Responsabile del corpo dei Volontari della Pubblica Assistenza Croce Bianca di Santo Stefano Magra, che si rivolge alla comunità sollevando una questione delicata e concreta: anche la Croce Bianca soffre questo periodo difficile che abbraccia le varie Associazioni di Volontariato che, proprio negli ultimi anni, ha visto un triste calo di partecipazione. ”Siamo seriamente preoccupati: la cittadinanza ha costantemente bisogno di noi e le nostre forze non sempre sono sufficienti. Per questo motivo ci rivolgiamo alla popolazione, più o meno giovane, affinché si possa avvicinare alla nostra Sede e scoprire la nostra realtà che non è solo quella di fare soccorsi in emergenza. Tutti i giorni accompagniamo a casa i vostri familiari quando vengono dimessi dagli ospedali, siamo noi che li accompagniamo a fare le visite di routine, noi che veniamo nelle vostre case quando vi sentite male e non solo: lo facciamo ogni giorno con entusiasmo, passione ed impegno, sorridendo anche sotto le mascherine, pur essendo pensionati, studenti, operai, impiegati, militari, e per continuare ad essere presenti in maniera efficace è necessario ampliare la nostra famiglia accogliendo nuove leve. Certi il 2023 porti nuove soddisfazioni e nuovi Volontari, cogliamo l’occasione per ringraziare l’Amministrazione Comunale, gli Enti, gli esercenti e tutta la popolazione per il costante supporto augurando a tutti Voi delle Buone Feste”.

