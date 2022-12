Il regista savonese Francisco Saia tra gli otto registi selezionati dal Ministero per la realizzazione di un film

Savona. Il 20 dicembre scorso sono usciti gli esiti del bando indetto dal Ministero della Cultura della Repubblica Italiana (MIC) per i finanziamenti verso l’industria cinematografica italiana dell’anno 2022. Ogni anno, il ministero seleziona tra le milioni di richieste pervenute, 8 film inediti, presentati da registi under 35. Quest’anno, tra gli otto vincitori del bando ministeriale, rientra anche il giovane e pluripremiato regista savonese Francisco Saia.

Un grande traguardo e successo per Francisco Saia, che lo vede come il primo ed unico regista savonese nella storia ad aver vinto il bando ministeriale per l’audiovisivo.

