In beneficenza il ricavato del libro “Mirlo” di Maurizio Musso

Prosegue a gran ritmo la vendita di “Mirlo”, libro di racconti sarzanesi scritti da Maurizio Musso e pubblicato da Gd Edizioni. Una soddisfazione per l’autore ma anche per il “Ristoro degli amici”, la mensa della Caritas di via dei Giardini a cui sono devoluti i 13 euro di ogni singola copia venduta presso Il Mulino dei libri, Mondadori Bookstore e cartolerie-edicole Canale e Scacchetti. Un’occasione in più dunque per regalarsi e regalare personaggi, momenti e abitudini che hanno caratterizzato la città e la sua gente.

