Inaugurato negozio Juice a Savona: “In città l’unico museo Apple in Italia, dialogo per creare un ponte con loro”

Savona. Inaugurato ieri a Savona in via Paleocapa il nuovo negozio Juice, con grande partecipazione dalla cittadinanza, dagli appassionati alla presenza del vicesindaco Elisa Di Padova e dei vertici aziendali.

Nel negozio lavoreranno quattro dipendenti. L’Area Manager, Luca Albanese, non nasconde la soddisfazione: “Siamo molto felici dell’apertura dello store di Savona. Arriviamo in una zona dove non era presente alcun centro di assistenza autorizzato e nessun rivenditore ufficiale Apple. Savona ha nella sua città l’unico museo Apple a livello italiano e si sta costruendo un bel dialogo per creare un ponte tra quello che è stato il passato, ovvero il museo, e quello che è il futuro, con il nostro negozio. Abbiamo un team tutto nuovo qui all’interno del negozio, composto da quattro motivatissimi elementi.”.

» leggi tutto su www.ivg.it