Loano, i bimbi dello “Stella… Stellina” ed i loro genitori decorano il nido per Natale

Loano. Il nido d’infanzia “Stella… Stellina” della Fondazione “Simone Stella – Leone Grossi” di Loano e gestito dalla Coop Nuova Assistenza, ha festeggiato l’avvento delle feste ormai alle porte con un intenso pomeriggio dedicato al “Laboratorio di Natale”.

Le attività hanno coinvolto i bambini insieme ai loro genitori nella realizzazione di decorazioni per il nido. Le attività proposte sono state differenti: un collage con materiale naturale e di recupero, la realizzazione di una pallina natalizia trasparente con pigne e sale grosso, per i più grandi, e, con farina di polenta e pasta, per i più piccoli. I genitori hanno abitato il tempo dei bambini in un clima particolarmente sereno dando tutti insieme libero sfogo alla creatività senza concentrarsi troppo sul “prodotto”.

