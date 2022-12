Malati oncologici, Riolfo (Lega): “Si amplia la platea di chi potrà chiedere il contributo regionale per l’acquisto di parrucche”

Liguria. “Con soddisfazione ho sottoscritto un emendamento, approvato in seduta di bilancio dal consiglo regionale, collegato alla legge regionale n. 22 del 27 luglio 2020, che porta fino a 14 mila euro la soglia ISEE per richiedere il contributo regionale per l’acquisto di una parrucca”. Lo dice in una nota Mabel Riolfo, consigliere regionale della Lega.

Per Riolfo è “una norma dedicata ai pazienti oncologici e affetti da alopecia. Si è inoltre deciso di promuovere una comunicazione strutturata per divulgare la possibilità di richiedere l’aiuto economico. Verrà favorita anche la costituzione di una rete fra centri oncologici, associazioni e attività private, per offrire anche parrucche in comodato d’uso che possono essere riutilizzate dopo un’opportuna rigenerazione e sanificazione”.

