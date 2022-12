Genova. Un uomo di 45 anni è stato arrestato ieri sera dalla polizia per aver minacciato un altro avventore mostrandogli la pistola. E’ successo in un locale di Marassi non lontano dallo stadio.

Sul posto sono arrivate le volanti della polizia che hanno fermato l’uomo e sequestrato l’arma che è risultata avere il caricatore pieno inserito e la matricola abrasa.

