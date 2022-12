Monterosso, il Comune pensa alle limitazioni del suolo pubblico: “Emerse troppe incongruenze”

Il Comune di Monterosso punta a modificare il Regolamento per la concessione del suolo pubblico. introducendo una limitazione all’utilizzo per le attività commerciali. La scelta, discussa durante un consiglio comunale, per l’amministrazione si è resa necessaria a seguito di numerose incongruenze emerse durante alcuni controlli mirati da parte della Polizia locale.

Nel corso della sua introduzione il sindaco ha precisato che i vari tentativi di trovare una quadra sulle aperture invernali sarebbero risultati vani nonostante: “Sin dall’inverno 2014/2015, l’Amministrazione ha ripetutamente cercato di concordare con le associazioni di categoria e con le attività interessate un calendario di aperture invernali che potesse garantire un di offerta di servizi necessari alla cittadinanza”.

Durante il consiglio è stato fatto riferimento anche alla riunione, di ormai un anno fa, con le associazioni di categoria e gli esercenti. “L’amministrazione – precisa la nota del Comune – in quell’occasione aveva chiesto il supporto di tutti per venire ad una soluzione diversa dal calendario presentato negli anni precedenti, che non solo non era mai stato rispettato ma essendo su base volontaria, non c’era alcuna leva per garantirne l’applicazione”-

“Monterosso non è solo un paese turistico, ma è un paese dove fortunatamente la gente continua a vivere. Il suolo pubblico è un bene di tutta la comunità e a differenza delle grandi città dove prosperano piazze e grandi viali, a Monterosso la situazione è diversa. La comunità si priva di un bene e per tanto è responsabilità di tutti riconoscere e garantire un servizio decoroso durante tutto l’anno” ha ribadito il sindaco.

Per fronteggiare la situazione l’amministrazione ha avanzato una proposta di delibera per la modifica al Regolamento per l’applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria ha precisato “l’esigenza, assolutamente prioritaria, di assicurare alla comunità monterossina e agli eventuali visitatori, anche nel periodo invernale, l’apertura di un numero adeguato di esercizi pubblici, di esercizi commerciali, e di esercizi artigianali di produzione o vendita di prodotti alimentari, garantendo la vivibilità del Paese, contrastando il fenomeno del decremento demografico, incentivando la residenzialità, e promuovendo la destagionalizzazione dei flussi turistici”.

Per il consigliere Chiassoni le modifiche apportate sono meno restrittive e severe di altre simili applicazioni adottate nei Comuni limitrofi. “Il Regolamento che si va ad adottare vedrà una concessione di carattere annuale e andrà dal 4 marzo di un anno al 3 marzo dell’anno successivo; la domanda dovrà essere presentata improrogabilmente entro il 31 gennaio corredata da un calendario dove l’esercente andrà ad indicare 60 giorni di apertura nel periodo invernale, gli uffici hanno tempo sino al 28 febbraio per rilasciare la concessione. Nel caso l’esercizio non comunicasse le aperture o non rispettasse quelle pattuite questo comporterà la non concessione del suolo pubblico da marzo al 30 giugno, sia per l’anno relativo alla presentazione della domanda sia per l’anno successivo. Un atteggiamento di moderazione che ci contraddistingue da altri Comuni che hanno adottato misure più drastiche. Non vuole essere un atteggiamento punitivo ma una pratica virtuosa che permetta la vivibilità del paese ai residenti, ma anche l’accoglienza rispetto ai visitatori che sempre più spesso visitano le Cinque Terre anche fuori stagione. Si tratta di dimostrare l’appartenenza ad una comunità. L’Amministrazione si impegnerà anche a coordinare le aperture, cercando di spalmare le disponibilità su tutti i mesi invernali attraverso una mediazione alla quale speriamo gli esercenti possano collaborare. Come corrispettivo di questa collaborazione è stata introdotta un’esenzione per la concessione del suolo pubblico nel periodo invernale dell’anno successivo.”

Dal Comune di Monterosso concludono: “La nostra non vuole essere una manovra punitiva ma la ricerca di una cooperazione che possa garantire una rinnovata vitalità a questo territorio”.

