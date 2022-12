Genova. Al via domani, sabato 24 dicembre, in Liguria la nuova campagna di Regione Liguria e Alisa per promuovere l’utilizzo dei vaccini anti-influenzale e anti-Covid.

Il nuovo messaggio che sarà diffuso attraverso i mezzi di informazione, le pagine social di Regione e sullo schermo a Led del palazzo di Piazza De Ferrari è No vax no party, sì vax si parte.

