Nuovo codice appalti, Uil Liguria: “Occhi aperti sui cantieri nella nostra regione”

Liguria. “Il consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo codice degli appalti. Andiamo a verificare quali potrebbero essere i rischi di un nuovo codice alle prese con le esigenze del territorio ligure che, certamente, grida alla fame in materia di infrastrutture ma soprattutto all’impegno per quanto riguarda il contrasto al lavoro illecito, irregolare o sospetto”. Lo ha dichiarato Fabio Servidei segretario regionale Uil Liguria.

“Dopo lo sciopero generale contro la manovra del Governo – prosegue -, la Uil intende proseguire con il monitoraggio su tutte le iniziative che l’esecutivo metterà in campo. In questo caso, il delicato tema degli appalti legato anche alla sicurezza è, senza se e senza ma, tra le priorità di un sindacato che, come la Uil, si spende e si batte per innalzare e preservare l’integrità psicofisica delle lavoratrici e dei lavoratori. Tutto questo insieme alla legalità che, insieme a Libera, ci vede impegnati contro le infiltrazioni mafiose. Inoltre invitiamo Anci Liguria a battere un colpo su un tema tanto delicato quanto urgente e per il quale, da tempo, stiamo attendendo di poter siglare un accordo quadro che valga per tutti i Comuni della Liguria. Questo per poter finalmente utilizzare i fondi del Pnrr che non vanno dispersi”.

