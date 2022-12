Ospedaletti Emergenza mantiene operativa h24 la sola sede di Sanremo in Corso Matuzia

Ospedaletti. «È con amarezza che la Pubblica Assistenza Ospedaletti Emergenza ODV dismette la delegazione di Ospedaletti e mantiene operativa h24 la sola sede di Sanremo in Corso Matuzia. I provvedimenti adottati dall’amministrazione comunale rendono impraticabile il prosieguo del servizio svolto negli ultimi 20 anni nella piccola cittadina; a fronte di questi provvedimenti l’associazione ha presentato le proprie osservazioni alle autorità competenti per una loro oggettiva valutazione».

«Ci rammarichiamo in primis per i cittadini di Ospedaletti che ci hanno sempre dimostrato il loro affetto e che ora sono destinatari involontari della situazione, così come ci rammarichiamo profondamente per i dipendenti a cui non abbiamo potuto rinnovare il contratto in conseguenza delle mutate condizioni. Abbiamo adattato la sede di Sanremo in Corso Matuzia alle nuove esigenze, dove continueremo a svolgere la nostra attività con la solita determinazione e passione seppure con una profonda amarezza per quanto accaduto».

» leggi tutto su www.riviera24.it