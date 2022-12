Panigaglia, il Pci: “Il Consiglio comunale di Porto Venere preferisce tenere la testa sotto la sabbia”

Il Gruppo Consigliare “Ambiente e Progresso” costituito dal consigliere Fabio Carassale, che fa parte della nostra Segreteria Provinciale della Federazione della Spezia, ha riportato all’attenzione della cittadinanza il tema legato alla presenza del rigassificatore di Panigaglia, l’unico in Italia sulla terraferma.

Due nuovi progetti il “Truck Loading”, quello delle autocisterne che navigheranno attraverso il golfo spezzino, e il “Vessel Reloading” che servirà per trasbordare il GNL su navi e bettoline, stavano procedendo nei loro iter tecnici/amministrativi indisturbati, nel silenzio più totale complice una “omertà” diffusa delle Amministrazioni Pubbliche e di quasi tutti i partiti dell’arco costituzionale.

In questi ultimi mesi, per squarciare il velo di “omertà”, sono state organizzate due importanti iniziative, un convegno tecnico – scientifico su “Gas e Rigassificatori” ed un Assemblea Pubblica sul tema relativo ai nuovi progetti oltre alla predisposizione di una mozione ad hoc per il Consiglio Comunale Portovenerese, il tutto a fronte di studio, approfondimento e ricerca.

In barba a questa attività, messa a disposizione della collettività, ed in spregio all’ascolto del territorio, non si è voluto nemmeno convocare un Consiglio Straordinario ad hoc sulla tematica, seppur ufficialmente proposto, e si è lasciato correre il maggior tempo possibile, arrivando nel frattempo al rilascio dell’Intesa regionale da parte del Presidente Toti sul primo dei due progetti in corsa.

Il Consigliere Carassale, già Assessore all’Urbanistica nell’Amministrazione Calcagnini (anni 2004/2007), una volta avuta piena conoscenza dei positivi pareri regionali ha presentato formale ricorso per l’annullamento in autotutela dei pareri stessi e conseguentemente dell’Intesa rilasciata, ricorso attualmente pendente presso gli Uffici Regionali.

In questo quadro si è svolto ieri sera il Consiglio Comunale di Porto Venere con al primo punto la discussione della complessa mozione che partendo dal necessario rispetto degli accordi già siglati e vigenti (anni ‘94/’96), in particolare in relazione all’occupazione e fatte sempre salve le prioritarie verifiche della sicurezza, proponeva e ipotizzava anche lo sviluppo di attività alternative, la cessione di nuove aree alla collettività, la definizione del percorso legato alla definitiva dismissione dell’impianto con individuazione della data di fine vita (decommissioning), peraltro già concordata come obiettivo condiviso da Snam e Comune nell’accordo vigente del 1994, e la relativa bonifica e riconversione generale delle aree private e demaniali.

Venivano altresì ipotizzate royalties sulla rigassificazione o trasbordo di gas per positive ricadute in termini di investimenti e servizi per i territori oltre che per il taglio della “bolletta energetica” di famiglie e imprese; Fra le ricadute dirette quella relativa all’uso della Villa Pezzino in funzione di casa di riposo e cura per la popolazione anziana essendo un servizio attualmente non presente sul territorio.

Lo spettacolo al quale si è assistito è stato, alquanto, deludente, non per la scontata bocciatura della nostra proposta, ma per il livello di non conoscenza dello stato dell’arte, degli accordi vigenti e sottoscritti, delle norme e destinazioni urbanistiche vigenti sia di livello comunale che regionale.

E’ apparso un Consiglio Comunale piegato alle volontà di Snam/GNL Italia, incapace di discutere e decidere del futuro del proprio territorio, abdicante delle proprie competenze di indirizzo, programmazione e controllo politico amministrativo; Una sola voce si alzata in difesa del territorio, e della correttezza degli atti amministrativi legati alle nuove progettazioni che aumenteranno i già notevoli rischi legati alla presenza dell’impianto che ricordiamo essere a rischio di incidente rilevante e sottoposto alla normativa Seveso.

Una sola voce in difesa del territorio, quella del Compagno Consigliere Carassale, che rimarrà agli atti nei verbali del Consiglio Comunale, tutto l’arco costituzionale (fra voti contrari del centrodestra e astenuti del centrosinistra) si assumerà la responsabilità di non aver preso posizione contro quanto sta avvenendo in danno alla comunità Portovenerese e alla più ampia comunità del golfo spezzino.

Ribadiamo la posizione chiara e netta del PCI sulle tematiche legate all’energia: NO alle fonti fossili gas e carbone, NO ai rigassificatori, NO al nucleare, SI alla ricerca, SI alle fonti rinnovabili, SI ad un confronto internazionale sull’energia e sull’ambiente che vada oltre le sanzioni autolesionistiche imposte sanzioni che hanno agevolato la più grande speculazione finanziaria sulla pelle di cittadini, lavoratori e imprese”.

L’articolo Panigaglia, il Pci: “Il Consiglio comunale di Porto Venere preferisce tenere la testa sotto la sabbia” proviene da Citta della Spezia.

