Pirondini: “Toti taglia 50mila euro all’orchestra di Sanremo, se si presenterà al Festival lo contesterò”

Genova. “Giovanni Toti si sarebbe già dovuto vergognare ogni mattina del contributo offensivo che Regione Liguria destinava alla Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo. Si sarebbe dovuto vergognare perché la Liguria era già ultima in Italia per contributo alla propria orchestra Ico (istituzioni concertistiche orchestrali) con gli offensivi 98mila euro che elargiva alla Fondazione. Per capirci meglio, il penultimo contributo è quello che la Regione Abruzzo destina alla Sinfonica abruzzese con 600mila euro. Negli ultimi due anni, Toti aveva fatto lo ‘sforzo’ di versare alla Sinfonica sanremese (ricordiamo che è anche l’orchestra del famoso festival) 50mila euro in più per ogni annualità. Una somma ridicola che quest’anno il drammatico presidente di Regione nonché assessore alla Cultura ha pure il coraggio di tagliare“.

Lo dichiara il senatore del M5S Luca Pirondini, che svolge anche l’attività di maestro di viola.

