Ponte Eritrea, al via il “jet grouting” per il consolidamento

Genova. Proseguono i lavori di potenziamento della banchina di Ponte Eritrea. L’intervento, che fa parte del programma straordinario, rientra nel più ampio progetto di sviluppo delle banchine nel porto commerciale di Genova, che ha l’obiettivo di migliorare la staticità complessiva degli spazi e mantenere le infrastrutture al passo con i tempi per capacità dell’offerta e dotazioni di banchina.

L’intervento riguarda sia la struttura della banchina, con opere a terra, sia lo specchio acqueo antistante mediante lavorazioni a mare. Per le infrastrutture a terra sono previste una ristrutturazione per aumentare le capacità statiche e opere di sottomurazione al piede banchina per tutti i suoi 440 metri di lunghezza. Al termine delle operazioni di consolidamento si proseguirà con l’upgrade delle dotazioni di banchina: le bitte attuali verranno sostituite con nuove in grado di reggere fino a 150 tonnellate.

