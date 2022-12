Prima i danni in un minimarket sarzanese poi le minacce ai titolari, due giovani accusati di tentata estorsione

È stata disposta la custodia cautelare domiciliare per tentata estorsione in concorso per un cittadino italiano e un marocchino che lo scorso 18 novembre si erano scagliati contro i titolari di un minimarket del centro di Sarzana. Secondo quanto ricostruito dal personale del Commissariato che ha raccolto le testimonianza dei titolari che avevano chiamato il 112, presso la loro attività infatti si erano presentati i due che avevano chiesto 350 euro con toni aggressivi, mostrando anche una pistola nascosta nei pantaloni, prendendo a calci e pugni la porta d’ingresso e minacciando di morte i titolari che erano riusciti a chiudere in tempo per non farli entrare. Grazie alle immagini riprese dall’impianto di videosorveglianza gli agenti di piazza Vittorio Veneto, sono riusciti a risalire all’identità dei due mentre il titolare – che nei filmati veniva anche strattonato dopo un’accesa discussione – ha riconosciuto il ragazzo italiano come protagonista di un primo episodio risalente al 24 settembre. In quell’occasione infatti il giovane aveva rotto il vetro del minimarket senza alcun motivo, episodio denunciato alle forze dell’ordine e “sanato” dai genitori del ragazzo che avevano pagato i danni alla coppia di commercianti. I protagonisti della vicenda erano quindi tornati nel negozio minacciandoli per aver raccontato l’accaduto e intimandogli di restituire la somma. Senza successo però perché le rapide indagini hanno consentito di chiudere il cerchio sulla vicenda.

