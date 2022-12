Dallo staff del sindaco di Recco Carlo Gandolfo

Nuovi recinti per i cassonetti dei rifiuti in funzione anti-cinghiali

Migliorano ulteriormente i numeri della raccolta differenziata: a novembre portati in discarica 83mila kg di residuo secco a fronte dei 121mila kg conferiti nel 2021

