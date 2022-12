Sanremo, gli auguri di Natale del presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande

Sanremo. Il presidente del consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, rivolge alla popolazione e ai turisti gli auguri di un sereno Natale.

«In occasione delle festività, desidero rivolgere gli auguri di Natale e di felice anno nuovo a tutti coloro che hanno scelto la nostra città per trascorrere questi giorni, ai cittadini e a chi, come le forze dell’ordine, sono chiamati a prestare servizio per permetterci di trascorrere le feste in serenità, senza dimenticare i volontari che ringrazio sin d’ora per il contributo. In qualità di Presidente del Consiglio comunale, ho il piacere di rivolgere un pensiero

particolare ai consiglieri comunali che ringrazio per il quotidiano impegno e ai quali rivolgo i migliori auguri di buon Natale e buon anno».

